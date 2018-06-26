Капитан сборной Австралии Единак был рад принять участие в ЧМ-2018 вместе с командой

Сборная Австралии заняла последнее место в группе С и не сумела выйти в плей-офф

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Австралии Миле Единак был рад принять участие в этом чемпионате мира по футболу вместе со своей командой. Об этом он сообщил журналистам после матча со сборной Перу (0:2), который прошел в Сочи.

Сборная Австралии во вторник со счетом 0:2 уступила команде Перу в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018. На счету австралийцев осталось одно очко, они заняли последнее место в группе С и не сумели выйти в плей-офф.

"Я рад быть частью команды. Для меня футбол - это не просто игра, это люди, с которыми ты работаешь очень долгое время. Этот чемпионат подарил мне отличный опыт, который я сохраню в памяти на долгое время", - сказал Единак.

Капитан сборной Австралии также уточнил, что футболисты команды расстроены от того, что им не удалось выйти в плей- офф. "К нам пришло разочарование уже после первого гола, но при этом у нас было много шансов забить гол самим, особенно в первом тайме. Мы чувствовали, что заслуживали победы, и очень обидно, что ничего не получилось, ведь со мной этот путь проделало много людей", - добавил Единак.

На чемпионате мира 2018 года сборная Австралии, помимо поражения от команды Перу, сыграла вничью со сборной Дании (1:1) и проиграла команде Франции со счетом 1:2.