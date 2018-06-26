Аргентинцы в фан-зоне Петербурга отмечают гол Месси, бразильцы болеют за нигерийцев

Сборные Нигерии и Аргентины проводят свой последний матч группового этапа на стадионе "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Аргентинские болельщики, собравшиеся в огромном количестве в фан-зоне на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге, после первого тайма матча третьего тура группового этапа чемпионата мира, окончившегося со счетом 1:0 в пользу их сборной, ликуют и гудят в вувузелы, передает корреспондент ТАСС. Здесь же находится немало бразильцев, которые активно поддерживают сборную Нигерии.

"Мы болеем за Аргентину и за честную игру", - сказали ТАСС по-русски несколько студентов Политехнического университета из Колумбии и Алжира. Аргентинцы пришли в фан- зону с флагами своей страны, портретами кумиров и в футболках с именами Лионеля Месси и Диего Марадоны. Болельщики из Нигерии и Аргентины пели гимны своих стран вместе со стадионом, собравшись перед главным экраном фан- зоны.

В фан-шопе ТАСС рассказали, что все футболки и кепки с символикой Аргентины и Нигерии были проданы уже через час после открытия площадки для болельщиков. Также, по словам сотрудников, популярностью пользуется одежда в цветах российской сборной. В продаже появились и мини-копии кубков чемпионата разных размеров - довольно увесистые, если взять их в руку.

На Конюшенной площади можно встретить представителей разных стран - австралийские болельщики фотографируются со всеми в шапках-ушанках и в обнимку с мягкой игрушкой кенгуру под собственные напевы, мексиканцы в сомбреро выкрикивают речевки в поддержку своей сборной, а болельщики из Туниса фотографируются в девушками в кокошниках.

Заметны и бразильцы, команда которых играла в Санкт-Петербурге два дня назад: один из них, Пауло, пришел в футболке, расписанной приветствиями на разных языках. "Мы болеем за Нигерию сегодня. Все бразильцы сегодня поддерживают Нигерию", - сказал он ТАСС.

Целая очередь из желающих сделать снимки выстроилась к бразильцу Аирто Сену, который пришел в фан-зону в разноцветней мантии, расшитой пайетками, и с огромным головным убором из цветной блестящей бахромы. "Я специально купил этот костюм, это бразильский карнавальный костюм маракату, его шили три месяца. Завтра я поеду в нем в Москву на матч сборной Бразилии", - рассказал он ТАСС в перерыве между снимками, признавшись, что тоже болеет за Нигерию.