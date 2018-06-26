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26 июня, 22:19
Сборные Дании и Франции доигрались до первого на ЧМ свиста с трибун
Игроки сборной Дании Томас Делейни и сборной Франции Оливье Жиру (слева направо)
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Французы обеспечили себе место в плей-офф после двух игр, датчанам для гарантированного выхода в 1/8 финала также было достаточно не проиграть

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборные Дании и Франции по футболу сыграли вничью со счетом 0:0 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в группе С. Во втором тайме с трибун начал раздаваться неодобрительный свист в ответ на пассивную игру футболистов.

Французы обеспечили себе место в плей-офф после двух игр, но в случае поражения уступили бы первое место датчанам. Датчанам для гарантированного выхода в 1/8 финала также было достаточно не проиграть.

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В итоге, встреча, которая прошла в "Лужниках" при аншлаге (78011 зрителей), стала первой безголевой на турнире. Чемпионат мира 2018 года стал рекордным по количеству матчей без нулевых ничьих с начала турнира. 36 матчей с начала первенства были результативными, предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в Швейцарии в 1954 году, когда во всех 26 матчах турнира были забиты голы.

"Такой футбол нам не нужен. Стыдно за такой [футбол], это не игра. Жалко болельщиков", - эмоционально отреагировал после встречи председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Не в восторге остались от игры и другие именитые гости, в частности, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин и чемпиона Европы 1992 года в составе сборной Дании Микаэль Лаудруп.

Сыграли на результат

Не стали отрицать очевидного ни главные тренеры команд, ни игроки в микст-зоне. Нападающий французов Антуан Гризманн даже извинился за показанную игру: "К сожалению, матч с датчанами выдался незрелищным, за что прошу прощения. Но для нас было важно добиться результата, который позволит нам занять первое место в группе. Мы пытались поразить ворота соперника, однако соперник очень хорошо оборонялся", - сказал он.

Нападающий французов Оливье Жиру и полузащитник Поль Погба уверены, что свистели не французские, а российские болельщики. "Их можно понять, ведь они пришли сюда, чтобы увидеть зрелищный спектакль, который в итоге не получился", - отметил Жиру.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выставил на игру полурезервный состав, который отличался от предыдущей игры с перуанцами в шести позициях, например, вратарской - вместо Уго Льориса ворота защищал Стив Манданда. "Никаких неоправданных рисков нам не хотелось, мы добились результата, который нам был нужен. Я дал отдохнуть футболистам, игравшим в первых матчах", - признал он.

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Следующий матч в "Лужниках" пройдет в рамках 1/8 финала - 1 июля встретятся команды России и Испании. Сорокин отметил, что стадион не требует каких-либо изменений перед плей-офф в плане организации.

"Стадион "Лужники" прекрасно функционирует во всех отношениях. Мы сегодня намеренно проехались на метро, так сказать прошли тропой болельщиков, все было нормально, люди даже благодарили в метро. Ничего меняться перед 1/8 финала не будет, может быть, немного поменяются отдельные элементы декорирования, особенно под финал, все-таки особенный матч. А в плане загрузки и выгрузки ничего нового уже не придумаешь", - рассказал он.

Команда Франции свой матч 1/8 финала проведет 30 июня в Казани. Встреча 1/8 финала с участием датчан состоится 1 июля в Нижнем Новгороде. Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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