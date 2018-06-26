Участие в ЧМ помогло вратарю сборной Австралии Райану получить хороший личный опыт

Сборная Австралии заняла последнее место в группе С и не сумела выйти в плей-офф

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Австралии по футболу Мэтью Райан отметил важность участия в чемпионате мира для своего личного опыта. Об этом игрок сообщил журналистам после матча с командой Перу (0:2), который прошел в Сочи.

Сборная Австралии во вторник со счетом 0:2 уступила команде Перу в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018. На счету австралийцев осталось одно очко, они заняли последнее место в группе С и не сумели выйти в плей-офф.

"Я чувствую рост своего личного опыта по сравнению с моим первым чемпионатом мира. Мы играли с топовыми командами в нашей группе, и это много значит. Я делал все, что только мог и старался сделать вклад в общую победу, но этого оказалось недостаточно. <…> Я очень разочарован, так как мы надеялись, что турнир для сборной продолжится, но, к сожалению, этого не произошло", - сказал Райан.

Вратарь также отметил, что сейчас команда Австралии будет фокусироваться на отборе на Кубок Азии в 2019 году. "Наша цель сейчас - отобраться на Кубок Азии. Это будет очередное длинное путешествие для нас, но мы надеемся, что оно будет для нас успешным. Нам надо продолжать учиться", - добавил Райан.

На чемпионате мира 2018 года сборная Австралии, помимо поражения от команды Перу, сыграла вничью со сборной Дании (1:1) и проиграла команде Франции со счетом 1:2.