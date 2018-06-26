Сборная Перу завершила выступление на ЧМ-2018 победой над австралийцами в Сочи

Перуанская команда набрала три очка в матчах группового этапа и не сумела выйти в плей-офф мирового первенства

Значимый вклад в историю перуанского футбола внес нападающий Андре Каррильо. Несмотря на игровое преимущество австралийцев, он эффектным ударом с лета открыл счет в матче. 27-летний футболист не только забил первый гол сборной Перу на чемпионатах мира за 36 лет, но и принес своим мячом перуанцам первую за 40 лет победу на мировых первенствах.

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк еще на предматчевой пресс-конференции сказал, что игра в Сочи станет по-настоящему домашней для перуанцев. Однако австралийцы готовились навязать сопернику борьбу, ведь им нужна была победа с как можно более крупным счетом. Такой результат в случае поражения сборной Дании от французов давал команде Австралии шанс на выход в плей-офф.

Дополнительной мотивацией для футболистов команды Перу стала поддержка болельщиков, которые в большом количестве приехали в Сочи. Как сообщили ТАСС в посольстве Перу в РФ, поддержать команду на последний матч ЧМ-2018 приехали 10-11 тыс. перуанцев, однако на сочинском стадионе "Фишт" их невооруженным взглядом наблюдалось больше.

Несмотря на отсутствие шансов выйти в 1/8 финала, сборная Перу была мотивирована на победу в третьем туре группового этапа не меньше австралийцев. Ранее перуанцы со счетом 0:1 уступили командам Дании и Франции и продлили свою безвыигрышную серию на мировых первенствах до восьми матчей, при этом до турнира в России сборная Перу последний раз выступала на чемпионате мира в 1982 году в Испании.

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Перу по футболу со счетом 2:0 одержала победу над австралийцами в своем заключительном матче на чемпионате мира 2018 года. Для команды Австралии эта игра также стала последней на турнире в России, хотя австралийцы перед встречей с перуанцами сохраняли шансы на выход в плей-офф.

"Без сборной я никто, а у нас хорошие игроки в команде собрались, без них ничего бы не было. Лучше бы я похуже сыграл, но команда прошла в 1/8 финала, хотя болельщики, конечно, все равно довольны нами. Может быть, наш матч с австралийцами был не самым удачным, но мы его выиграли", - с долей самокритики сказал Каррильо.

Как ни старались австралийцы исправить ситуацию, забить даже один гол у них не получилось. Зато сборная Перу усилиями капитана Паоло Герреро удвоила преимущество и установила окончательный счет матча - 2:0.

В результате команда Австралии вместо борьбы за плей- офф получила последнее место в группе С с одним очком в копилке, австралийцы на третьем чемпионате мира подряд не смогли выйти из группы. Справедливости ради стоит отметить, что даже победа над перуанцами оставила бы сборную Австралии за бортом 1/8 финала - в параллельном матче группы команды Дании и Франции сыграли в скучную безголевую ничью, которая позволила французам удержать первое место в группе, а датчанам финишировать следом. При этом ван Марвейк после матча с перуанцами отметил, что не считает выступление сборной Австралии на ЧМ-2018 неудачным.

"Это не успех и не поражение, я бы сказал. Все-таки все видели, как мы играли, мы получали много комплиментов, но на одних похвалах не выиграешь, надо было больше забивать, а я не сумел найти решение этой проблемы. Думаю, что мы всем показали - даже когда в команде нет мировых звезд, можно выступить достойно со всеми соперниками", - отметил специалист.

Ван Марвейк покинул сборную Австралии

Главный тренер сборной Австралии, как стало известно за несколько месяцев до чемпионата мира, покинет свой пост по окончании турнира. 66-летний голландец возглавил австралийскую команду в январе специально к ЧМ-2018. Новым главным тренером сборной Австралии станет Грэм Арнольд.

"Я с удовольствием проработал с этими ребятами, многому у них научился, перенял в смысле психологического настроя. Надеюсь, что и я им что-то передал в последние несколько месяцев, ведь можно учиться как на хорошем, так и на плохом. Для меня это фантастический период, я его никогда не забуду", - сказал ван Марвейк.

Тренер резюмировал, что сборная Австралии провела неплохой турнир, достойно сыграв со всеми соперниками. Команда ранее уступила сборной Франции (1:2) и сыграла вничью с датчанами (1:1), при этом оба гола австралийцы забили с пенальти усилиями капитана Миле Единака.

"Мы сыграли неплохо против сборных Франции и Дании, теперь против перуанцев. Во всех этих играх мы показали себя хорошо, эта команда стала гораздо лучше играть с того дня, когда я пришел в нее. Только на чемпионате мира можно увидеть, что для нашей команды на этом уровне оказалось очень трудно забивать голы. Со сборной Франции мы сыграли практически одинаково, команду Дании переигрывали, сегодня у меня сложилось такое же ощущение, но во всех трех играх мы не смогли забить столько, сколько хотели", - отметил ван Марвейк.

Перуанские болельщики остались счастливы

Многочисленные болельщики сборной Перу перед матчем добродушно общались с волонтерами, прохожими и журналистами. Перуанцы искренне верили в победу своей команды в последней игре чемпионата, и футболисты сполна оправдали их надежды. После матча абсолютно счастливые болельщики с песнями и кричалками покидали территорию стадиона "Фишт".

Активность перуанцев при этом была еще выше во время игры - австралийцы лишь эпизодически могли хоть как-то конкурировать с соперниками в поддержке своих команд. Фирменное "Перу! Перу!" раздавалось на стадионе с неимоверной громкостью, после которой некоторое время даже были заложены уши. Перуанские болельщики также стали инициаторами традиционного скандирования названия России в дань уважения хозяйке чемпионата мира.

"Наверное, я запомню Сочи как город, где мы добились важной для нас победы. Атмосфера была очень теплой, много болельщиков пришло, и мы гордились тем, что они были с нами", - с улыбкой оценил активность перуанских болельщиков Каррильо.

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека отметил доброту по отношению к перуанской сборной не только от ее болельщиков, но и от россиян. "Сегодня мы играли в очень красивом городе, здесь прекрасные места, Сочи - особый город на морском побережье. Люди в России к нам очень хорошо относились, куда бы мы ни ездили, и мы запомним это на всю жизнь. Здорово, что в результате мы смогли выиграть одну игру, но мы ожидали большего", - отметил тренер.