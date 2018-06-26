историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
26 июня, 21:59
Сборная Перу завершила выступление на ЧМ-2018 победой над австралийцами в Сочи
Сборная Перу
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Ближайшие матчи
27 июня, 17:00
Групповой этап
Южная КореяГермания
27 июня, 17:00
Групповой этап
МексикаШвеция
27 июня, 21:00
Групповой этап
СербияБразилия
расписание всех игр
Перуанская команда набрала три очка в матчах группового этапа и не сумела выйти в плей-офф мирового первенства

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Перу по футболу со счетом 2:0 одержала победу над австралийцами в своем заключительном матче на чемпионате мира 2018 года. Для команды Австралии эта игра также стала последней на турнире в России, хотя австралийцы перед встречей с перуанцами сохраняли шансы на выход в плей-офф.

Несмотря на отсутствие шансов выйти в 1/8 финала, сборная Перу была мотивирована на победу в третьем туре группового этапа не меньше австралийцев. Ранее перуанцы со счетом 0:1 уступили командам Дании и Франции и продлили свою безвыигрышную серию на мировых первенствах до восьми матчей, при этом до турнира в России сборная Перу последний раз выступала на чемпионате мира в 1982 году в Испании.

Дополнительной мотивацией для футболистов команды Перу стала поддержка болельщиков, которые в большом количестве приехали в Сочи. Как сообщили ТАСС в посольстве Перу в РФ, поддержать команду на последний матч ЧМ-2018 приехали 10-11 тыс. перуанцев, однако на сочинском стадионе "Фишт" их невооруженным взглядом наблюдалось больше.

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк еще на предматчевой пресс-конференции сказал, что игра в Сочи станет по-настоящему домашней для перуанцев. Однако австралийцы готовились навязать сопернику борьбу, ведь им нужна была победа с как можно более крупным счетом. Такой результат в случае поражения сборной Дании от французов давал команде Австралии шанс на выход в плей-офф.

Каррильо сотворил историю

Значимый вклад в историю перуанского футбола внес нападающий Андре Каррильо. Несмотря на игровое преимущество австралийцев, он эффектным ударом с лета открыл счет в матче. 27-летний футболист не только забил первый гол сборной Перу на чемпионатах мира за 36 лет, но и принес своим мячом перуанцам первую за 40 лет победу на мировых первенствах.

Смотрите также
Футболист Герреро: сборная Перу заслуживала выхода в плей-офф на ЧМ-2018Тренер сборной Перу по футболу Гарека проведет переговоры с федерацией после ЧМ-2018Тренер: перуанские футболисты достойно завершили выступление на чемпионате мира

"Без сборной я никто, а у нас хорошие игроки в команде собрались, без них ничего бы не было. Лучше бы я похуже сыграл, но команда прошла в 1/8 финала, хотя болельщики, конечно, все равно довольны нами. Может быть, наш матч с австралийцами был не самым удачным, но мы его выиграли", - с долей самокритики сказал Каррильо.

Как ни старались австралийцы исправить ситуацию, забить даже один гол у них не получилось. Зато сборная Перу усилиями капитана Паоло Герреро удвоила преимущество и установила окончательный счет матча - 2:0.

В результате команда Австралии вместо борьбы за плей- офф получила последнее место в группе С с одним очком в копилке, австралийцы на третьем чемпионате мира подряд не смогли выйти из группы. Справедливости ради стоит отметить, что даже победа над перуанцами оставила бы сборную Австралии за бортом 1/8 финала - в параллельном матче группы команды Дании и Франции сыграли в скучную безголевую ничью, которая позволила французам удержать первое место в группе, а датчанам финишировать следом. При этом ван Марвейк после матча с перуанцами отметил, что не считает выступление сборной Австралии на ЧМ-2018 неудачным.

"Это не успех и не поражение, я бы сказал. Все-таки все видели, как мы играли, мы получали много комплиментов, но на одних похвалах не выиграешь, надо было больше забивать, а я не сумел найти решение этой проблемы. Думаю, что мы всем показали - даже когда в команде нет мировых звезд, можно выступить достойно со всеми соперниками", - отметил специалист.

Ван Марвейк покинул сборную Австралии

Главный тренер сборной Австралии, как стало известно за несколько месяцев до чемпионата мира, покинет свой пост по окончании турнира. 66-летний голландец возглавил австралийскую команду в январе специально к ЧМ-2018. Новым главным тренером сборной Австралии станет Грэм Арнольд.

"Я с удовольствием проработал с этими ребятами, многому у них научился, перенял в смысле психологического настроя. Надеюсь, что и я им что-то передал в последние несколько месяцев, ведь можно учиться как на хорошем, так и на плохом. Для меня это фантастический период, я его никогда не забуду", - сказал ван Марвейк.

Тренер резюмировал, что сборная Австралии провела неплохой турнир, достойно сыграв со всеми соперниками. Команда ранее уступила сборной Франции (1:2) и сыграла вничью с датчанами (1:1), при этом оба гола австралийцы забили с пенальти усилиями капитана Миле Единака.

"Мы сыграли неплохо против сборных Франции и Дании, теперь против перуанцев. Во всех этих играх мы показали себя хорошо, эта команда стала гораздо лучше играть с того дня, когда я пришел в нее. Только на чемпионате мира можно увидеть, что для нашей команды на этом уровне оказалось очень трудно забивать голы. Со сборной Франции мы сыграли практически одинаково, команду Дании переигрывали, сегодня у меня сложилось такое же ощущение, но во всех трех играх мы не смогли забить столько, сколько хотели", - отметил ван Марвейк.

Перуанские болельщики остались счастливы

Многочисленные болельщики сборной Перу перед матчем добродушно общались с волонтерами, прохожими и журналистами. Перуанцы искренне верили в победу своей команды в последней игре чемпионата, и футболисты сполна оправдали их надежды. После матча абсолютно счастливые болельщики с песнями и кричалками покидали территорию стадиона "Фишт".

Активность перуанцев при этом была еще выше во время игры - австралийцы лишь эпизодически могли хоть как-то конкурировать с соперниками в поддержке своих команд. Фирменное "Перу! Перу!" раздавалось на стадионе с неимоверной громкостью, после которой некоторое время даже были заложены уши. Перуанские болельщики также стали инициаторами традиционного скандирования названия России в дань уважения хозяйке чемпионата мира.

"Наверное, я запомню Сочи как город, где мы добились важной для нас победы. Атмосфера была очень теплой, много болельщиков пришло, и мы гордились тем, что они были с нами", - с улыбкой оценил активность перуанских болельщиков Каррильо.

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека отметил доброту по отношению к перуанской сборной не только от ее болельщиков, но и от россиян. "Сегодня мы играли в очень красивом городе, здесь прекрасные места, Сочи - особый город на морском побережье. Люди в России к нам очень хорошо относились, куда бы мы ни ездили, и мы запомним это на всю жизнь. Здорово, что в результате мы смогли выиграть одну игру, но мы ожидали большего", - отметил тренер.

Смотрите также
Сборная Перу обыграла команду Австралии, одержав первую победу на ЧМ с 1978 года

Сильнейшие команды группы С - Франция и Дания - узнают соперников по 1/8 финала после матчей группы D, которые завершатся во вторник вечером. Чемпионат мира закончится 15 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Сборная Бразилии сыграет с командой Сербии на чемпионате мира по футболу
27 июня, 00:09
Сборная Германии встретится с командой Южной Кореи в матче чемпионата мира по футболу
27 июня, 00:08
Хадльгримссон примет решение о продолжении работы в сборной Исландии в течение недели
27 июня, 00:04
Хадльгримссон: сборная Исландии играла на ЧМ-2018, имея свой сформировавшийся почерк
26 июня, 23:54
Тренер сборной Нигерии объяснил поражение от аргентинцев на ЧМ молодостью своей команды
26 июня, 23:52
Тренер: сборная Исландии прекрасно выступила на ЧМ, несмотря на проигрыш хорватам
26 июня, 23:45
Футбольное руководство Египта отказалось уйти в отставку после провала сборной на ЧМ-2018
26 июня, 23:36
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White