Австралийский футболист Наббут восстановится после травмы плеча через полгода

Наббут получил повреждение во втором тайме игры второго тура группового этапа против команды Дании (1:1)

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Австралии по футболу Эндрю Наббут восстановится после травмы плеча, полученной в матче на чемпионате мира, через полгода. Об этом игрок сообщил журналистам.

Наббут получил повреждение во втором тайме игры второго тура группового этапа против команды Дании (1:1). Как ранее сообщил главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк, нападающий выбыл до конца чемпионата мира.

"Моя мечта сбылась уже только потому, что я попал на чемпионат мира. Теперь я улетаю в Мельбурн, чтобы мне там сделали операцию на плече. Мне сказали, что восстановление займет полгода. Я не знал, что это [восстановление после операции] будет таким долгим, но это футбол, и ничего с этим не поделаешь", - сказал Наббут, выразив надежду, что он сможет вернуться на поле к Кубку Азии, который начнется 5 января 2019 года.

Футболист отметил, что ему было очень тяжело наблюдать за матчами со стороны и не иметь возможности помочь партнерам в игре. "Мы играли хорошо весь турнир, было очень обидно видеть, как твоя команда проигрывает, сидя и смотря игру в стороне. Они [футболисты] очень много работали, и дорога на этот чемпионат была долгой, поэтому нам всем жаль проигрывать сегодня", - добавил Наббут.

Австралиец также оценил хорошую организацию чемпионата мира и сказал, что очень рад был посетить Россию. "Мне очень понравилось быть здесь. Все было организовано хорошо для такого крупного спортивного события", - заключил Наббут.

Сборная Австралии во вторник со счетом 0:2 проиграла команде Перу в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018. Ранее австралийцы уступили французам (1:2) и сыграли вничью с датчанами (1:1), набрав одно очко. Сборная Австралии заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф на третьем чемпионате мира подряд.