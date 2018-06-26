Словенский судья Скомина назначен на матч ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии

Встреча группы G пройдет в четверг в Калининграде, начало - 21:00 мск

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой обслужит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между командами Англии и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы G пройдет в четверг в Калининграде (начало - 21:00 мск). Ассистентами Скомины будут словенцы Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервным судьей назначен Мохаммед Абдулла из ОАЭ.

Также в четверг в Саранске пройдет другой матч группы G между сборными Туниса и Панамы (21:00 мск). Матч обслужит судья Наваф Шукралла из Бахрейна. Ему будут ассистировать Абдулла Тулефат Ясер из Бахрейна и Ал Марри Талеб из Катара. Резервным судьей будет работать алжирец Мехди Абид Шариф.

В четверг в Волгограде пройдет матч группы H между сборными Японии и Польши (17:00 мск). Главным судьей назначен Джанни Сиказу из Замбии, его ассистентами будут Жерсон дос Сантос из Анголы и южноафриканец Захеле Сивела. Резервным судьей станет костариканец Рикардо Монтеро.

Другой матч группы H между сборными Сенегала и Колумбии (17:00 мск) пройдет в Самаре. Бригада судей из Сербии во главе с Миларадом Мажичем будет работать на игре. Ассистировать главному арбитру будут его соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич, резервным судьей назначен Бамлак Тессема из Эфиопии.