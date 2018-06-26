Футболист Герреро: сборная Перу заслуживала выхода в плей-офф на ЧМ-2018

Перуанцы набрали три очка по итогам группового этапа, заняли третье место в группе С и не сумели выйти в плей-офф турнира

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Перу по футболу заслуживала выхода в плей-офф на чемпионате мира в России. Такое мнение высказал журналистам капитан сборной Паоло Герреро.

Во вторник в Сочи сборная Перу обыграла команду Австралии со счетом 2:0, одержав первую за 40 лет победу на чемпионатах мира. Перуанцы набрали три очка по итогам группового этапа, заняли третье место в группе С и не сумели выйти в плей-офф.

"Мы могли выйти и в плей-офф, у нас были шансы в первой и во второй играх. К сожалению, мы не можем вернуться и переиграть эти матчи, но мы заслуживали выхода из группы", - сказал Герреро.

Форвард также отметил, что своей игрой в матче с австралийцами команде Перу удалось оставить хорошее впечатление о себе. "Сегодня мы не уходим с пустыми руками, и, думаю, мы смогли оставить хорошее впечатление о себе", - добавил Герреро.

Капитан сборной отметил, что в этом матче команде очень помогла поддержка болельщиков. "Это было невероятно. Люди приехали издалека, чтобы поддержать нас. Я благодарю всех наших болельщиков от имени команды: и тех, кто приехал в Сочи, и тех, кто смотрел игру дома в Перу", - заключил футболист.