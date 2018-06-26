Эриксен: датские футболисты еще порадуют болельщиков своей игрой на ЧМ

Сборная Дании заняла второе место в группе и вышла в плей-офф мирового первенства

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Дании по футболу сыграла с командой Франции на результат, но еще обязательно порадует своих болельщиков хорошей игрой на чемпионате мира. Об этом заявил журналистам полузащитник датчан Кристиан Эриксен.

Встреча группы С между командами Дании и Франции, прошедшая в "Лужниках" в присутствии 78011 зрителей, завершилась со счетом 0:0. Впервые на текущем турнире в матче была зафиксирована безголевая ничья. Результат позволил обеим командам пробиться в плей-офф. Во время встречи с трибун периодически доносился неодобрительный свист.

"Игра могла бы быть поинтереснее, но сегодня мы добивались необходимого нам результата. Зато теперь мы выступим в плей-офф, чему болельщики наверняка тоже рады. Мы обязательно еще порадуем их хорошей игрой на этом турнире", - прокомментировал ситуацию Эриксен.

"Болельщики должны понимать, что на таких турнирах давление растет от матча к матчу, и это, само собой, сказывается на зрелищности игры", - добавил он.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.