Футболист сборной Франции Жиру не удивлен свистом трибун в матче ЧМ с датчанами

Во вторник в "Лужниках" сборные Франции и Дании в третьем туре группы С сыграли со счетом 0:0

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ничего предосудительного в том, что болельщики освистали сборные Франции и Дании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, нет. Такое мнение журналистам высказал французский нападающий Оливье Жиру.

Во вторник в "Лужниках" сборные Франции и Дании в третьем туре группы С сыграли со счетом 0:0. Этот матч стал первым на турнире, в котором команды не забили голов. Чемпионат мира в России стал рекордным по количеству матчей без нулевых ничьих с начала турнира. Предыдущие 36 матчей с начала первенства были результативными.

"Думаю, это свистели не датские или французские болельщики, а русские, которых было на трибунах немало, - поделился мнением Жиру. - Их можно понять, ведь они пришли сюда, чтобы увидеть зрелищный спектакль, который в итоге не получился. Мне очень жаль, что наша игра не доставила удовольствия зрителям, но иногда такое случается".

Французский полузащитник Поль Погба согласился с тем, что французские болельщики не могли освистать свою команду. "Нет, это точно не французы, - выразил уверенность полузащитник. - Думаю, это зрители, которые пришли насладиться красивым футболом. Да, игра не была зрелищной, но это не имеет значения, поскольку главное - результат".

В 1/8 финала сборные Франции и Дании, которые продолжат выступление в плей-офф, сыграют со второй и первой командами группы D соответственно.