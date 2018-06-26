Защитник датчан Дальсгор признал, что матч сборных Дании и Франции на ЧМ получился скучным

Встреча группы С в "Лужниках", которую посетило 78011 зрителей, завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборные Дании и Франции по футболу показали скучную игру в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Об этом заявил журналистам защитник датчан Хенрик Дальсгор.

Встреча группы С в "Лужниках", которую посетило 78011 зрителей, завершилась со счетом 0:0. Впервые на текущем турнире в матче была зафиксирована безголевая ничья. Результат позволил обеим командам пробиться в плей-офф. Во время встречи с трибун периодически доносился неодобрительный свист.

"Сложно не согласиться - игра действительно получилась скучной. Но, честно, мы пытались контратаковать, создавать моменты, в одном моменте, по-моему, даже могли претендовать на то, чтобы пробить пенальти. Но французы сегодня сыграли очень профессионально и строго. А нам просто нужно было добиться нужного результата и выйти из группы", - прокомментировал матч Дальсгор.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.