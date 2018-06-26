Вратарь сборной Дании: зрители хотят задорной игры, но футболисты нацелены на результат

Встреча группы С между сборными Дании и Франции, прошедшая в "Лужниках", завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборные Дании и Франции по футболу сыграли на результат в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Об этом заявил журналистам вратарь датчан Каспер Шмейхель.

Встреча группы С, прошедшая в "Лужниках" при стечение 78011 зрителей, завершилась со счетом 0:0. Впервые на текущем турнире в матче была зафиксирована безголевая ничья. Результат позволил обеим командам пробиться в плей- офф. Во время встречи с трибун периодически доносился неодобрительный свист.

"Понимаю, что зрители хотят видеть задорный футбол, но поймите, нам необходимо было добиться результата. Мы профессионалы, и от нас требуется, прежде всего, результат. Такие рамки ставит турнир, остается только смириться", - прокомментировал ситуацию Шмейхель.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.