Булыкин: пассивная игра сборных Дании и Франции на ЧМ обусловлена их турнирным положением

Во вторник сборные Франции и Дании сыграли вничью со счетом 0:0

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Пассивная игра сборных Дании и Франции в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу была обусловлена турнирным положением команд. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин.

Во вторник сборные Франции и Дании сыграли вничью со счетом 0:0. Ничейный результат обеспечивал обеим командам выход в плей-офф чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе "Лужники" в Москве, на матче присутствовало 78 011 человек.

"Конечно, обе команды действовали несколько проще, без стопроцентной самоотдачи. Их игра была обусловлена турнирным положением. Поверьте, в следующих играх будут совсем другие эмоции и самоотдача. Такие матчи происходят все время, даже на чемпионате мира. Думаю, что дальше подобных игр на турнире мы не увидим", - считает Булыкин.

В турнирной таблице группы C сборные Франции и Дании заняли соответственно первое и второе места, выйдя в 1/8 финала чемпионата мира. Их соперники определятся позднее во вторник после матчей третьего тура в группе D.