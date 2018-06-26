Гризманн доволен выступлением сборной Франции на ЧМ, несмотря на проблемы с игрой

Команда Франции сыграла вничью с командой Дании (0:0) и заняла первое место в группе С

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Игра сборной Франции по футболу оставляет желать лучшего, но на данный момент важен результат. Об этом журналистам заявил французский полузащитник Антуан Гризманн.

Сборная Франции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который прошел на московском стадионе "Лужники", сыграла вничью с командой Дании (0:0) и заняла первое место в группе С. Датчане завершили групповой этап на втором месте.

"Рад, что мы вышли из группы с первого места. Да, в нашей игре есть недоработки, но на данный момент это неважно, - сказал Гризманн. - Заметьте, нынешний чемпионат мира гораздо сложнее турнира четырехлетней давности. В Бразилии практически все ведущие команды показали тот футбол, который от них ожидали, а в России это практически никому не удается".

"К сожалению, матч с датчанами выдался незрелищным, за что прошу прощения, - добавил полузащитник. - Но для нас было важно добиться результата, который позволит нам занять первое место в группе. Мы пытались поразить ворота соперника, однако соперник очень хорошо оборонялся".

По словам Гризманна, в игре с датчанами он чувствовал себя заметно лучше, чем в двух предыдущих встречах. "Я постепенно набираю форму и сегодня чувствовал себя лучше, - сказал он. - Надеюсь, к плей-офф подойду в полной готовности".

Полузащитнику неважно, с кем его команда сыграет в 1/8 финала. "Будет это Исландия, Аргентина или Нигерия - для нас не имеет значения, - подчеркнул Гризманн. - Мы готовы играть с любым соперником и решать задачу выхода в четвертьфинал". В 1/8 финала сборные Франции и Дании сыграют со второй и первой командами группы D соответственно.