Танцы, портреты Месси и любовь к России: Петербург встречает матч Аргентина - Нигерия

Игра между аргентинской и нигерийской сборной проходит на стадионе "Санкт-Петербург" во вторник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков со всего мира собрались в Санкт-Петербурге в ожидании матча третьего тура группы D чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Нигерии. Фанаты футбола собираются в группы и танцуют латиноамериканские танцы прямо на улицах, делятся портретами одного из самых известных футболистов мира Лионеля Месси, обмениваются флагами и ждут яркой игры. Аргентинские болельщики с самого утра заняли свои посты у отеля в Биржевом проезде на Васильевском острове Петербурга, где поселилась их сборная. Компания из четырех аргентинцев со вчерашнего дня фактически не покидала окрестности гостиницы. "Друзья помогли нам арендовать машину, мы почти живем в ней. Вчера весь день катались по городу, гуляли, вечером приехали сюда, ночью ненадолго отъезжали, но возвращались, спали тоже тут. Перед матчем, конечно, переместимся к стадиону, будем болеть с трибун", - рассказал ТАСС болельщик Марко, опираясь на автомобиль, который, за исключением окон, полностью увешан плакатами с портретами нападающего Лионеля Месси, который сегодня впервые сыграет в Санкт-Петербурге.

Накануне сотни стихийно прибывших к отелю болельщиков перекрыли две улицы исторического центра Петербурга (Биржевой проезд и Биржевую линию), устроили импровизированный концерт и разошлись только поздно вечером по просьбе сотрудников полиции. "Нам очень приятно, что жители вашего города болеют за нас. Вчера мы познакомились с вашими болельщиками, которые гуляли по набережной с российским флагом. Мы вместе посидели в баре, и они подарили нам флаг, а мы им - портрет Месси, у нас, как вы видите, их очень много", - рассказал ТАСС аргентинец Адриан. Настоящий танцевальный флешмоб устроили болельщики из Аргентины у стадиона "Санкт-Петербург", где в 21:00 мск начнется матч. Фанаты футбола заразили весь Петербург своими зажигательными песнями и танцами. Они собираются в группы и начинают петь латиноамериканские песни, футбольные гимны. Их подхватывают другие болельщики, а затем и все прохожие начинают петь и танцевать, образуя огромную толпу. В ожидании фантастического матча Болельщиков сборной Нигерии в эти дни в Петербурге гораздо меньше аргентинцев, при встрече на улицах Северной столицы оппоненты ведут себя друг с другом спокойно и даже улыбаются, приветствуя.

Публикация от Konstantin Krylov (@konstantin.krylov.792) 26 Июн 2018 в 10:36 PDT

"Нас действительно меньше. Мы не высовываемся, не "задираем" других, гуляем, матча ждем", - рассказал болельщик сборной Нигерии Унати. Едущие на стадион аргентинцы создали небольшой затор на входе станции метро "Гостиный двор" на Невском проспекте. Перед турникетами многих иностранцев остановили полицейские и попросили оставить алкогольные напитки на входе в вестибюль, а также рассказали о существовании закона, касающегося распития в общественных местах. Болельщики послушались и оставили все лишнее. В фан-зоне на Конюшенной площади за час до начала матча многолюдно, здесь собрались гости из Бразилии, Нигерии, Аргентины, Японии, Камеруна, Колумбии. В ближайших кафе болельщики расположились на летних террасах: сегодня в Санкт-Петербурге даже вечером температура выше 20 градусов. Как поделились с ТАСС болельщики обеих сборных, они ждут яркого матча. Уроженец Парижа Клеман Лува приехал специально на этот матч, как он рассказал ТАСС, он дружит с главным тренером нигерийцев. "Я болею за Францию и Нигерию, русские люди очень гостеприимны. В матче, думаю, счет будет 1:1 или 0:0", - поделился собеседник.