Бушманов раскритиковал игру сборных Дании и Франции в матче ЧМ-2018

Команды Франции и Дании сыграли вничью со счетом 0:0

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов раскритиковал качество игры, показанной сборными Дании и Франции в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС.

Во вторник сборные Франции и Дании сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча прошла на стадионе "Лужники" в Москве, на матче присутствовало 78 011 человек.

"Ничейный счет между командами Дании и Франции можно было предположить, никто не хотел рисковать. Соглашусь с фразой "такой футбол нам не нужен", отвратительный матч, честно говоря. Если говорить про нарушение фэйр-плей, то вряд ли будет какое-то наказание от Международной федерации футбола, потому что сложно что-то доказать", - сказал Бушманов.

"При этом не думаю, что этот матч испортил всю атмосферу и общее впечатление от мирового первенства. До этого прошло 36 великолепных матчей, и я надеюсь, что дальше будет еще интереснее. Скоро начнется плей-офф, и там уже будет совершенно другая игра", - добавил Бушманов.

В турнирной таблице группы C сборные Франции и Дании заняли соответственно первое и второе места, выйдя в 1/8 финала чемпионата мира. Их соперники определятся позднее во вторник после матчей третьего тура в группе D.