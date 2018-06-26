Тренер сборной Перу по футболу Гарека проведет переговоры с федерацией после ЧМ-2018

Сборная Перу во вторник обыграла команду Австралии со счетом 2:0, но не сумела выйти в плей-офф

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Перу по футболу Рикардо Гарека определится со своим будущим в команде после переговоров с национальной федерацией после чемпионата мира. Об этом специалист сообщил на пресс- конференции.

Сборная Перу во вторник обыграла команду Австралии со счетом 2:0, одержав первую за 40 лет победу на чемпионатах мира. Перуанцы набрали три очка по итогам группового этапа и заняли третье место в группе С, не сумев выйти в плей-офф.

"Это [продолжение работы в сборной Перу] не решение, которое принимается в одночасье. У меня отличные отношения с Перуанской федерацией футбола, и мы вместе подумаем некоторое время. Я сам отношусь к себе критично, и самое главное - признать все вызовы за эти 3,5 года и понять, что мы их преодолели и научились на своих ошибках", - сказал Гарека.

Аргентинский специалист возглавляет сборную Перу с 2015 года. При нем перуанцы дошли до полуфинала Кубка Америки 2015 года.

На чемпионате мира 2018 года сборная Перу, помимо победы над австралийцами, потерпела два поражения с одинаковым счетом 0:1 от команд Франции и Дании.