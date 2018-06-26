Харейде: датский полузащитник Дилейни избежал травмы в эпизоде с французом Мбаппе на ЧМ

Французский форвард Килиан Мбаппе в борьбе наступил на ногу упавшему на газон Дилейни в матче Франция-Дания

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни избежал серьезной травмы в матче группового этапа чемпионата мира с командой Франции. Об этом журналистам рассказал главный тренер датчан Оге Харейде.

Во вторник на стадионе "Лужники" французы и датчане сыграли вничью со счетом 0:0. В компенсированное ко второму тайму время французский форвард Килиан Мбаппе в борьбе наступил на ногу упавшему на газон Дилейни.

"Дилейни получил удар ногой, но ничего серьезного - он в форме. У него есть время на восстановление к следующему мачту", - сообщил Харейде.

Сборная Дании набрала пять очков и заняла второе место в группе. В 1/8 финала датчане сыграют с командой, которая станет первой в группе D.