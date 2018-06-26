Тренер: перуанские футболисты достойно завершили выступление на чемпионате мира

Команда Перу не смогла выйти в плей-офф мирового первенства

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Перу достойно завершила выступление на чемпионате мира и запомнит турнир в России на всю жизнь. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер перуанской команды Рикардо Гарека.

Сборная Перу во вторник обыграла команду Австралии со счетом 2:0, одержав первую за 40 лет победу на чемпионатах мира. Перуанцы набрали три очка по итогам группового этапа и заняли третье место в группе С, опередив австралийцев (1 очко). Ранее сборная Перу со счетом 0:1 проиграла командам Дании и Франции, которые вышли в плей-офф.

"Мы улучшали игру с каждым матчем, но я понимаю, что до идеала еще долго. Мы такая команда, которая может расти и дальше, мне кажется, что сборная Перу достойно уходит с чемпионата мира. Думаю, что все сложилось справедливо, все нормально, наша группа была ровной и поэтому трудной. Я не смотрю на везение или невезение, сборные Франции и Дании прошли дальше, значит, выполнили свою работу", - сказал Гарека.

"Я думаю, что мы хорошо играли и в предыдущих матчах, на каждом стадионе было много болельщиков, поэтому каждое поражение было горьким, - продолжил аргентинский тренер. - Нам надо было что-то исправлять в нашей игре, теперь мои игроки заслуживают похвалы, ведь в течение всего группового турнира они всегда поднимались, когда падали, понимали, как противостоять вызовам. Сегодня мы получили то, чего у нас не было в прошлых матчах, ведь футбол - это голы. Хочу еще раз поздравить своих игроков с победой и выразить благодарность болельщикам, которые всегда нас поддерживают, а мы все-таки смогли подарить радость нашим соотечественникам".

Гарека поблагодарил не только перуанских болельщиков, но и жителей России, отношение которых к сборной Перу запомнится футболистам на всю жизнь. "Сегодня мы играли в очень красивом городе, здесь прекрасные места, Сочи - особый город на морском побережье. Люди в России к нам очень хорошо относились, куда бы мы ни ездили, и мы запомним это на всю жизнь. Здорово, что в результате мы смогли выиграть одну игру, но мы ожидали большего", - отметил специалист.

Гарека добавил, что команда посвящает свою победу в матче с австралийцами всем перуанским футболистам, выступавшим в команде. "Мы посвящаем эту победу всем игрокам, в том числе тем, кто помогал нам в отборочных матчах. Были и те, кто ни на секунду не вышел на газон на чемпионате мира, но они были с нами, поддерживали друг друга, создавали тепло, без которого нельзя. Также хотелось бы вспомнить про Джефферсона [Фарфана] и Альберто [Родригеса], которые очень хотели быть сегодня с нами, но не смогли из-за травм", - заключил тренер.