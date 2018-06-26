Более 14 млн пассажиров посмотрели матчи ЧМ-2018 в поездах московского метро

Матчи в прямом эфире транслируют каждый день на 8720 экранах в 1896 вагонах метро

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 14 млн пассажиров посмотрели прямые трансляции матчей в поездах московского метро с начала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Более 14 млн пассажиров метро посмотрели прямые трансляции более 30 матчей. Поезда, оснащенные дисплеями, курсируют по всем линиям, за исключением Филевской и первого участка Большой Кольцевой. Мы первыми в мире сделали трансляции матчей чемпионата мира в вагонах метрополитена, и любители футбола могут поддержать команды, пока едут до места назначения", - сказал он.

Матчи в прямом эфире транслируют каждый день на 8720 экранах в 1896 вагонах метро. "Однако подчеркну, что экраны были установлены прежде всего для онлайн-информирования пассажиров об изменениях в работе городского транспорта. Кроме оперативных сведений, на экраны выводят полезную пассажирскую информацию", - добавил заммэра.

Ликсутов также отметил, что в июле в кассы метрополитена на центральных станциях и станциях рядом со стадионами "Лужники" и "Спартак" поступит в продажу новая партия карт "Тройка" с футбольным дизайном. По его словам, такие брендированные карты "пользуются высокими спросом среди болельщиков, которые активно покупают транспортные карты для проезда в городском транспорте". Карты выпустят дополнительным тиражом 10 тыс. экземпляров.

Ежедневно более 100 волонтеров-сотрудников метро в несколько смен дежурят более чем на 80 станциях метро, с начала чемпионата мира они помогли уже более 200 тыс. иностранных гостей. "Иностранцам помогают не только сориентироваться в городе или метро, но также решают нестандартные ситуации. Например, на "Баррикадной" волонтеры помогли туристу достать банковскую карту, которую он уронил в решетку водостока. На станции "Китай-город" болельщику из Аргентины волонтеры вернули потерянный паспорт, когда отыскали туриста через социальные сети и посольство", - пояснил заммэра.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.