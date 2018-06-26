историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
26 июня, 20:41
Викинги на берегу Дона: болельщики спели "Катюшу" до матча ЧМ Исландия - Хорватия
Болельщики Хорватии перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу - 2018
© Валерий Матыцин/ТАСС
Ближайшие матчи
27 июня, 17:00
Групповой этап
Южная КореяГермания
27 июня, 17:00
Групповой этап
МексикаШвеция
27 июня, 21:00
Групповой этап
СербияБразилия
расписание всех игр
Матч группы D между сборными Исландии и Хорватии начнется на стадионе "Ростов-Арена" в 21:00 мск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Болельщики из Исландии и Хорватии, которые приехали в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира по футболу между их сборными, попробовали русский борщ, прогулялись по набережной Дона и спели "Катюшу" перед игрой. Также они фотографировались на фоне стадиона и делали селфи с фигурой талисмана ЧМ - волком Забивакой.

Матч группы D между сборными Исландии и Хорватии начнется на стадионе "Ростов-Арена" в 21:00 мск. Хорваты уже обеспечили выход в плей-офф, заключительный матч группового турнира они сыграют полурезервном составе. Исландцам же обязательно нужно побеждать, причем желательно с разницей не менее двух мячей.

Несмотря на разгар рабочей недели, в Ростове во вторник царила праздничная атмосфера. Погода стояла теплая и почти безветренная - воздух прогрелся до +33 градусов. За четыре часа до матча болельщики из Исландии, Хорватии и России начали идти в сторону стадиона. К ним также присоединились бразильские и мексиканские фанаты, которые остались в городе после предыдущих игр.

Смотрите также
Боевой клич 500 викингов раздался над Ростовом за пять часов до матча Исландия - ХорватияСборная Исландии по футболу в полном составе провела тренировку на "Ростов-Арене"Посол Исландии в РФ назвала фантастическим уровень организации ЧМ-2018

Еще днем исландцы устроили традиционную акцию на фестивале болельщиков - около пятисот человек одновременно прокричали исландское "Ху" на удачу. Также они исполнили русскую "Катюшу" на исландском языке, играя на гармони. А хорватские болельщики снимали все это на видео.

Как рассказал ТАСС первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, во вторник власти региона ожидают на стадионе полную загрузку, так же как и во время предыдущего матча. "Стадион будет полностью заполнен", - сказал он.

"Шашечные" майки и шапки викингов

Исландские болельщики шли к стадиону в шапках викингов, а фанаты из Хорватии были в красно-белых "шашечных" майках национальной команды. Фрэнк и Зринка из хорватского города Задар также облачились в футболки в цветах сборной. Они приехали поддержать свою команду вместе с сыном и дочерью.

"Мы из Задара, откуда и Лука Модрич, и еще трое футболистов. Уверен, Хорватия выиграет со счетом 3:0, первый гол забьет Крамарич, Перишич - второй, Модрич - третий, - поделился своими ожиданиями от матча Фрэнк. - Россия - очень красивая страна, люди дружелюбные. Были в Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, поражены красотой здешних мест".

Шестидесятилетний болельщик Ивица из хорватского города Сплит также верит в победу своей сборной. "Где научился говорить по-русски? Когда-то учил его в школе, а сейчас не дают забыть его русские туристы, которые приезжают отдыхать к нам на море. Считаю, что Хорватия на этом чемпионате мира может добиться многого и даже повторить 1998 год, когда мы стали третьими", - рассказал он в беседе с корр. ТАСС.

На протяжении всего пути к стадиону и на территории перед "Ростов-Ареной" выстроилась большая очередь за аквагримом. Фанаты просили разрисовать лица в цветах своих сборных, затем болельщики из Исландии и Хорватии фотографировались друг с другом. Праджи из Рейкьявика надеется, что сборная Исландии одержит победу. По его словам, болельщики планируют поддерживать футболистов традиционным кличем викингов и на стадионе.

Смотрите также
Модрич вошел в стартовый состав сборной Хорватии на матч ЧМ-2018 с исландцамиВременное консульство Хорватии начало работу в Ростове-на-ДонуТренер: потенциал у сборной Хорватии такой же высокий, как и на "бронзовом" ЧМ-1998

"Со счетом 2:1 выиграет Исландия, я думаю. Мы будем кричать "Ху". Я знаю, что в футбольном клубе "Ростов" играют три исландских игрока - хорошие футболисты. Вообще, я уже в пятый раз в России, мне очень нравится русский борщ", - сказал исландский болельщик.

Сергей из Ростова-на-Дону также болеет за исландскую команду. Он пришел на игру в шапке викинга. "У нас много исландцев в ростовском клубе, нравятся хлопанья вот эти массовые, как работают с болельщиками", - говорит он.

ЧМ в Ростове

В Ростове-на-Дону на ЧМ-2018 сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1, 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1), 23 июня команда Мексики обыграла сборную Южной Кореи со счетом 2:1.

В Ростове-на-Дону также 2 июля пройдет матч 1/8 финала.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Капитан сборной Австралии Единак был рад принять участие в ЧМ-2018 вместе с командой
26 июня, 22:27
Аргентинцы в фан-зоне Петербурга отмечают гол Месси, бразильцы болеют за нигерийцев
26 июня, 22:24
Сборные Дании и Франции доигрались до первого на ЧМ свиста с трибун
26 июня, 22:19
Участие в ЧМ помогло вратарю сборной Австралии Райану получить хороший личный опыт
26 июня, 22:12
Сборная Перу завершила выступление на ЧМ-2018 победой над австралийцами в Сочи
26 июня, 21:59
Словенский судья Скомина назначен на матч ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии
26 июня, 21:40
Футболист Герреро: сборная Перу заслуживала выхода в плей-офф на ЧМ-2018
26 июня, 21:36
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White