Викинги на берегу Дона: болельщики спели "Катюшу" до матча ЧМ Исландия - Хорватия

Матч группы D между сборными Исландии и Хорватии начнется на стадионе "Ростов-Арена" в 21:00 мск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Болельщики из Исландии и Хорватии, которые приехали в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира по футболу между их сборными, попробовали русский борщ, прогулялись по набережной Дона и спели "Катюшу" перед игрой. Также они фотографировались на фоне стадиона и делали селфи с фигурой талисмана ЧМ - волком Забивакой. Матч группы D между сборными Исландии и Хорватии начнется на стадионе "Ростов-Арена" в 21:00 мск. Хорваты уже обеспечили выход в плей-офф, заключительный матч группового турнира они сыграют полурезервном составе. Исландцам же обязательно нужно побеждать, причем желательно с разницей не менее двух мячей. Несмотря на разгар рабочей недели, в Ростове во вторник царила праздничная атмосфера. Погода стояла теплая и почти безветренная - воздух прогрелся до +33 градусов. За четыре часа до матча болельщики из Исландии, Хорватии и России начали идти в сторону стадиона. К ним также присоединились бразильские и мексиканские фанаты, которые остались в городе после предыдущих игр.

Еще днем исландцы устроили традиционную акцию на фестивале болельщиков - около пятисот человек одновременно прокричали исландское "Ху" на удачу. Также они исполнили русскую "Катюшу" на исландском языке, играя на гармони. А хорватские болельщики снимали все это на видео.

Викинги устроили акцию перед матчем с хорватами в Ростове pic.twitter.com/7GYGgqr6Jd — Гулия (@kerlinguliya) 26 июня 2018 г.

Как рассказал ТАСС первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, во вторник власти региона ожидают на стадионе полную загрузку, так же как и во время предыдущего матча. "Стадион будет полностью заполнен", - сказал он. "Шашечные" майки и шапки викингов Исландские болельщики шли к стадиону в шапках викингов, а фанаты из Хорватии были в красно-белых "шашечных" майках национальной команды. Фрэнк и Зринка из хорватского города Задар также облачились в футболки в цветах сборной. Они приехали поддержать свою команду вместе с сыном и дочерью. "Мы из Задара, откуда и Лука Модрич, и еще трое футболистов. Уверен, Хорватия выиграет со счетом 3:0, первый гол забьет Крамарич, Перишич - второй, Модрич - третий, - поделился своими ожиданиями от матча Фрэнк. - Россия - очень красивая страна, люди дружелюбные. Были в Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, поражены красотой здешних мест". Шестидесятилетний болельщик Ивица из хорватского города Сплит также верит в победу своей сборной. "Где научился говорить по-русски? Когда-то учил его в школе, а сейчас не дают забыть его русские туристы, которые приезжают отдыхать к нам на море. Считаю, что Хорватия на этом чемпионате мира может добиться многого и даже повторить 1998 год, когда мы стали третьими", - рассказал он в беседе с корр. ТАСС. На протяжении всего пути к стадиону и на территории перед "Ростов-Ареной" выстроилась большая очередь за аквагримом. Фанаты просили разрисовать лица в цветах своих сборных, затем болельщики из Исландии и Хорватии фотографировались друг с другом. Праджи из Рейкьявика надеется, что сборная Исландии одержит победу. По его словам, болельщики планируют поддерживать футболистов традиционным кличем викингов и на стадионе.