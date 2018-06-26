Лаудруп: датчане будут иметь хорошие шансы, если сыграют в 1/8 финала ЧМ с хорватами

Датчане заняли второе место в группе С и в 1/8 финала сыграют с командой, которая станет первой в группе D

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Дании по футболу будет иметь хорошие шансы на выход в четвертьфинал чемпионата мира, если в 1/8 финала сыграет с командой Хорватии. Таким мнением с журналистами поделился бывший игрок сборной Дании, бывший главный тренер московского "Спартака" Микаэль Лаудруп.

Во вторник сборная Дании сыграла вничью с командой Франции со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, который прошел в Москве на стадионе "Лужники". Датчане заняли второе место в группе С и в 1/8 финала сыграют с командой, которая станет первой в группе D. Если сборная Хорватии не проиграет исландцам позднее во вторник, то она займет первое место в таблице группы D.

"Результат для нас хороший, но игра получилась не очень, - прокомментировал итоги матча Лаудруп. - Главное, что мы прошли и теперь, наверное, сыграем с хорватами, это будет большая игра. Хорваты сейчас показывают фантастическую игру, но думаю, что у нас хорошие шансы. Перед турниром все говорили, что датчане будут вторыми и сыграют в плей-офф со сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси, но видите, как получилось".

Сборная Хорватии во втором туре группового этапа разгромила команду Аргентины со счетом 3:0. После двух туров аргентинцы набрали одно очко и занимают последнее место в группе D.

Также Лаудруп поделился своим мнением о московском стадионе "Лужники", который был реконструирован. "Конечно, я помню этот стадион, он изменился, стадион фантастический и очень красивый, - заявил датчанин. - Он был почти полон, как на наших матчах с московским ЦСКА (с 2008 по 2009 год Лаудруп возглавлял московский "Спартак" - прим. ТАСС). Сейчас я не очень пристально слежу за "Спартаком".

Встреча 1/8 финала с участием датчан состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.