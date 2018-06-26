Перуанец Каррильо предпочел бы выход в плей-офф ЧМ-2018 успешной индивидуальной игре

Сборная Перу во вторник одержала победу над австралийцами со счетом 2:0, но не вышла в плей-офф турнира

СОЧИ, 26 июня. Нападающий сборной Перу Андре Каррильо считает, что неудачное выступление команды на чемпионате мира по футболу важнее собственной успешной игры. Об этом футболист сообщил на пресс-конференции.

Сборная Перу во вторник одержала победу над австралийцами со счетом 2:0, встреча состоялась на стадионе "Фишт" в Сочи. Каррильо забил первый за 36 лет гол перуанской команды на чемпионатах мира и был признан лучшим игроком матча с командой Австралии. Перуанцы набрали первые очки на ЧМ-2018 и с тремя баллами заняли третье место в группе С, опередив австралийцев (1 очко), но не вышли в плей-офф турнира.

"Мне кажется, что я играл хорошо в последнее время, но могу играть и еще лучше, это мы обсуждали с тренером. Без сборной я никто, а у нас хорошие игроки в команде собрались, без них ничего бы не было. Лучше бы я похуже сыграл, но команда прошла в 1/8 финала [чемпионата мира], хотя болельщики, конечно, все равно довольны нами. Может быть, наш матч с австралийцами был не самым удачным, но мы его выиграли", - сказал Каррильо.

Футболист отметил, что атмосфера в Сочи и на стадионе "Фишт" оказалась очень благоприятной. "Наверное, я запомню Сочи как город, где мы добились важной для нас победы. Атмосфера была очень теплой, много болельщиков пришло, и мы гордились тому, что они были с нами", - с улыбкой подчеркнул Каррильо.

В предыдущих матчах группового этапа сборная Перу со счетом 0:1 уступила командам Франции и Дании, которые с первого и второго места соответственно вышли в плей-офф чемпионата мира. "Ни один противник нас не посрамил, мы добились, наверное, большего, чем ожидали, но при этом разочарованы. Мы знали, что будет трудно выйти из группы, но показали, что способны играть на высоком уровне. Мы были лучше сборной Дании, порой даже лучше команды Франции, поэтому сейчас есть горечь в наших душах", - отметил Каррильо.

Футболист также поблагодарил главного тренера сборной Перу Рикардо Гареку за персональную поддержку. "Поддержка тренера абсолютно важна. Сегодня он постоянно говорил мне идти в штрафную, бороться, и я был предельно мотивирован благодаря нашему тренеру", - заключил игрок.