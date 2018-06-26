Полиция не зафикисровала правонарушений на матче ЧМ-2018 Австралия - Перу в Сочи

Встречу посетили 44 073 зрителей

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Полицейские не зафиксировали нарушений общественного порядка на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Перу, который прошел во вторник в Сочи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сборная Перу обыграла команду Австралии, одержав первую победу на ЧМ с 1978 года

Во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи сборная Перу обыграла австралийцев со счетом 2:0 в матче группы С чемпионата мира, для обеих команд этот матч стал последним. Встречу посетили 44 073 зрителей.

"Общественный порядок и безопасность матча Австралия - Перу обеспечены в полном объеме. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов работали во взаимодействии с организаторами мероприятия.