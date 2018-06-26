Колумбиец Мина вступился за Месси, которого критикуют за игру на ЧМ-2018 в России

Месси не смог отличиться в первых двух играх на чемпионате мира, в которых аргентинская команда сыграла вничью с исландцами и уступила хорватам

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Колумбии Ерри Мина вступился за партнера по "Барселоне" аргентинца Лионеля Месси, которого на родине критикуют за неудачную игру национальной команды на чемпионате мира в России. Выступая перед журналистами на пресс-конференции в Казани, игрок заявил, что Месси не заслужил подобного отношения к себе.

Месси не смог отличиться в первых двух играх на чемпионате мира, в которых аргентинская команда сыграла вничью с исландцами (1:1) и уступила хорватам (0:3). Чтобы выйти в плей-офф, южноамериканцам 26 июня нужно обыгрывать сборную Нигерии.

"Я очень уважаю Месси как человека, в его поведении нет надменности. Когда я первый раз тренировался с ним, то был очень впечатлен его человеческими качествами, у меня даже нет слов, чтобы описать это. Его критикуют, но это сопоставимо с тем хорошим, что он сделал. Если бы он был в сборной Колумбии, я бы каждый день поддерживал его, чтобы он ощущал себя комфортно, был счастлив и мог раскрыть свой талант", - сказал Мина, который перешел в "Барселону" в январе этого года.

Месси является капитаном сборной Аргентины, которая на чемпионате мира пока занимает последнее место в группе D.