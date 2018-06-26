Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины по футболу на матч с командой Нигерии

Встреча группы D между сборными Нигерии и Аргентины пройдет во вторник в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Нигерии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом: Франко Армани, Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Маркос Рохо, Николас Отаменди, Эвер Банега, Анхель ди Мария, Энцо Перес, Гонсало Игуаин, Лионель Месси.

Стартовый состав объявила и команда Нигерии: Фрэнсис Узохо, Брайан Идову, Уильям Трост-Эконг, Леон Балогун, Кеннет Омеруо, Уилфрид Ндиди, Огенекаро Этебо, Джон Оби Микел, Ахмед Муса, Виктор Мозес, Келечи Ихеначо.

Встреча группы D между сборными Нигерии и Аргентины пройдет во вторник в Санкт-Петербурге. Начало матча - 21:00 мск.