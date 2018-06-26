Французский футболист Канте доволен, что его сборная вышла в плей-офф ЧМ с первого места

Соперник французской команды по первой стадии плей-офф определится после матчей третьего тура в группе D

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Франции по футболу Н'Голо Канте, признанный лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Дании, считает главным достижением команды на данном этапе турнира выход в плей-офф с первого места. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник встреча сборных Франции и Дании завершилась в московских "Лужниках" нулевой ничьей - первой на этом чемпионате мира.

"Я ценю это [звание лучшего игрока матча], но это не самое главное. Для нас было главным квалифицироваться в плей-офф с первого места в группе. Мы и Дания понимали, что нам нужно было только одно очко для выхода в плей-офф", - сказал Конте.

В турнирной таблице группы C сборные Франции и Дании финишировали соответственно на первом и втором местах, выйдя в 1/8 финала. Их соперники по первой стадии плей-офф определятся позднее во вторник, после матчей третьего тура в группе D.