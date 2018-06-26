Модрич вошел в стартовый состав сборной Хорватии на матч ЧМ-2018 с исландцами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич включен в стартовый состав сборной Хорватии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Исландии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Модрич был признан лучшим игроком двух предыдущих матчей хорватов на групповом этапе - против нигерийцев (2:0) и аргентинцев (3:0).
Полностью состав сборной Хорватии выглядит следующим образом: Ловре Калинич, Йосип Пиварич, Дуже Чалета-Цар, Ведран Чорлука, Тин Едвай, Милан Бадель, Лука Модрич, Иван Перишич, Матео Ковачич, Марко Пьяца, Андрей Крамарич.
Также стал известен состав сборной Исландии: Ханнес Халльдоурссон, Хердур Магнуссон, Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Биркир Севарссон, Эмиль Халльфредссон, Арон Эйнар Гуннарссон, Биркир Бьярнасон, Гильфи Сигурдссон, Йоханн Гудмундссон, Альфред Финнбогасон.
Матч Исландия - Хорватия пройдет в Ростове-на-Дону, начало в 21:00 мск.