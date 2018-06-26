Модрич вошел в стартовый состав сборной Хорватии на матч ЧМ-2018 с исландцами

Матч Исландия - Хорватия пройдет в Ростове-на-Дону, начало в 21:00 мск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич включен в стартовый состав сборной Хорватии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Исландии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Модрич был признан лучшим игроком двух предыдущих матчей хорватов на групповом этапе - против нигерийцев (2:0) и аргентинцев (3:0).