Харейде: датчане сыграли с французами в матче ЧМ на тот результат, который был нужен

Встреча команд Дании и Франции завершилась в московских "Лужниках" со счетом 0:0

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Дании по футболу, сыгравшая вничью с командой Франции в заключительном матче группового этапа, работала на тот результат, который им был нужен для выхода в плей-офф чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер датской команды Оге Харейде.

"Нам нужно было одно очко, мы выступали против одной из лучших сборных мира в плане контратаки. Когда вы находитесь в ситуации, когда вам нужно одно очко, главное - дисциплина, нам удалось не отдать очко французам. Мы вышли в плей-офф, для меня это огромное достижение, - подчеркнул Харейде. - Франция - замечательная сборная, они переходили в контратаку сразу, как мы теряли контроль, я уверен, что французы будут сражаться за трофей до конца, эта команда прогрессирует".

Харейде отметил дисциплину своей сборной. "Мы хотели создать компактную ситуацию сзади в первом тайме, не прессингуя высоко, ведь французы точны в контратаках. Наши игроки хорошо сработались, я удовлетворен уровнем дисциплины сегодня. Мы вышли в плей-офф и сделали ради этого все", - сказал наставник.

Сборная Франции, которая ранее уже обеспечила себе выход в плей-офф, набрала семь очков в трех матчах и заняла первое место в группе С. Сборная Дании набрала пять очков и заняла второе место в группе. В 1/8 финала датчане сыграют с лучшей командой группы D, матч состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.