Сорокин: сборные Франции и Дании испортили статистику ЧМ-2018 нулевой ничьей

Во вторник сборные Франции и Дании в третьем матче группового этапа турнира сыграли со счетом 0:0

Во вторник сборные Франции и Дании в третьем матче группового этапа турнира сыграли со счетом 0:0. Этот матч стал первым на турнире, в котором команды голов не забили. Чемпионат мира в России стал рекордным по количеству матчей без нулевых ничьих с начала турнира. Предыдущие 36 матчей с начала первенства были результативными.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборные Франции и Дании сыграли в нулевую ничью и немного испортили статистику чемпионата мира по футболу в России. Об этом журналистам рассказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Обе команды прошли, ожидаем от них больше самоотдачи в плей-офф, там они уже не смогут позволить себе так играть. Сегодня нам немного испортили статистику, до этого не было ни одной нулевой ничьей. Групповая студия подходит к концу, совершенно очевидно, что больше такого не будет", - заявил Сорокин.

"Стадион "Лужники" прекрасно функционирует во всех отношениях. Мы сегодня намеренно проехались на метро, так сказать прошли тропой болельщиков, все было нормально, люди даже благодарили в метро. Ничего меняться перед 1/8 финала не будет, может быть, немного поменяются отдельные элементы декорирования, особенно под финал, все-таки особенный матч. А в плане загрузки и выгрузки ничего нового уже не придумаешь, все так же", - добавил глава оргкомитета.

Сборная Франции вышла в плей-офф турнира с первого места в группе С, датчане - со второго. Команда Франции свой матч 1/8 финала проведет 30 июня в Казани. Встреча 1/8 финала с участием датчан состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.