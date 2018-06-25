Дешам: французские футболисты не хотели неоправданных рисков в матче с датчанами на ЧМ

Во вторник встреча сборных Франции и Дании завершилась в московских "Лужниках" нулевой ничьей - первой на этом чемпионате мира

Во вторник встреча сборных Франции и Дании завершилась в московских "Лужниках" нулевой ничьей - первой на этом чемпионате мира. Обе команды вышли в плей-офф.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу хотела выиграть у команды Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, но не хотела неоправданно рисковать. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

"Мы пытались добиться победы, но это был нейтральный матч, в особенности последние 15 минут. Датчане очень непростая команда, они плотно защищаются, и они добились своей цели. Главное, что цель достигнута - мы зафиксировали за собой первое место в группе. Матч в конце был скучным, но датчанам также подходила ничья - они хорошо защищались, но и у нас было семь возможностей забить", - рассказал Дешам.

"Никаких неоправданных рисков нам не хотелось - мы добились результата, который нам был нужен, - отметил Дешам. - Если бы мы были более мобильными, все получилось бы иначе. Но я дал отдохнуть игрокам, игравшим в первых матчах".

Чемпионат мира 2018 года стал рекордным по количеству матчей без нулевых ничьих с начала турнира. 36 матчей с начала первенства были результативными, предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в Швейцарии в 1954 году, когда во всех 26 матчах турнира были забиты голы.