Тренер: слабая реализация голевых моментов стала главной проблемой австралийцев на ЧМ

Сборная Австралии во вторник со счетом 0:2 уступила команде Перу в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Главной проблемой сборной Австралии на чемпионате мира по футболу в России стала слабая реализация голевых моментов и малое количество забитых мячей. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер австралийской команды Берт ван Марвейк.

Сборная Австралии во вторник со счетом 0:2 уступила команде Перу в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018. На счету австралийцев осталось одно очко, они заняли последнее место в группе С. Ранее сборная Австралии проиграла французам (1:2) и сыграла вничью с командой Дании (1:1), оба мяча австралийцев с пенальти забил капитан команды Миле Единак.

"Мы сыграли неплохо против сборных Франции, Дании, теперь против перуанцев. Во всех этих играх мы показали себя хорошо, эта команда стала гораздо лучше играть с того дня, когда я пришел в нее. Только на чемпионате мира можно увидеть, что для нашей команды на этом уровне оказалось очень трудно забивать голы. Со сборной Франции мы сыграли практически одинаково, команду Дании переигрывали, сегодня у меня сложилось такое же ощущение, но во всех трех играх мы не смогли забить столько, сколько хотели", - сказал ван Марвейк.

Голландский специалист подчеркнул, что реализация моментов подвела команду и в матче с перуанцами. "Мне лично кажется, что мы играли лучше нашего противника, психология и настрой были очень хорошими. Мы всегда могли находить свободного игрока в центре поля, поэтому и контролировали эту игру в течение длительного времени. Такая игра позволяет создать голевые моменты, но мы так и не могли забить, вот в чем проблема", - посетовал ван Марвейк.

Сборная Австралии на третьем чемпионате мира подряд не смогла выйти в плей-офф, однако выступление на турнире в России ван Марвейк не считает для себя поражением. "Это не успех и не поражение, я бы сказал. Все-таки все видели, как мы играли, мы получали много комплиментов, но на одних похвалах не выиграешь, надо было больше забивать, а я не сумел найти решение этой проблемы. Думаю, что мы всем показали - даже когда в команде нет мировых звезд, можно выступить достойно со всеми соперниками", - отметил специалист.

"Это был фантастический период"

Ван Марвейк, как стало известно за несколько месяцев до турнира, покинет свой пост по окончании ЧМ-2018. 66-летний специалист возглавил австралийскую команду в январе специально к чемпионату мира. Новым главным тренером сборной Австралии станет Грэм Арнольд.

"Я с удовольствием проработал с этими ребятами, многому у них научился, перенял в смысле психологического настроя. Надеюсь, что и я им что-то передал в последние несколько месяцев, ведь можно учиться как на хорошем, так и на плохом. Для меня это фантастический период, я его никогда не забуду", - заключил ван Марвейк.