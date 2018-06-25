Тренер костариканцев огорчен, что футболисты не смогли порадовать страну на ЧМ в России

Заключительный матч группового этапа Швейцария - Коста- Рика состоится 27 июня на стадионе "Нижний Новгород"

Заключительный матч группового этапа Швейцария - Коста- Рика состоится 27 июня на стадионе "Нижний Новгород" (начало - 21:00 мск). В первых двух играх турнира костариканцы не смогли забить ни одного мяча, проиграв обе встречи и лишившись шансов на выход в плей-офф.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес огорчен, что его команда не смогла порадовать свою страну хорошим выступлением на чемпионате мира по футболу в России. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Меня огорчает, что мы не смогли порадовать страну. Старались это сделать, но у нас была тяжелая группа. Мы играли быстро, с первого матча пытались создавать моменты, но не получилось. Мы попытаемся извлечь уроки из этого турнира", - отметил Рамирес.

"Уровень нашей команды очень высокий, - продолжил специалист. - За последние 15 дней мы сыграли с лучшими командами турнира, у нас есть недостатки - не хватает быстрого перехода в атаку, более качественной игры один на один, в нападении нам не все удалось. У швейцарцев очень сильная команда, которая здорово играет в атаке, показывает хорошую командную, динамичную игру".

В последние дни в Нижнем Новгороде стоит аномальная жара, температура воздуха в тени достигает 30 градусов по Цельсию. "Это не повлияет на игру - у нас более жаркая погода в стране. Не думаю, что местный климат как-то повлиял на наше неудачное выступление", - заключил главный тренер костариканцев.

В первых двух раундах группового раунда ЧМ-2018 сборная Швейцарии сыграла вничью с бразильцами (1:1) и обыграла сербов (2:1). Швейцарцы с четырьмя очками идут на втором месте в группе Е, лидирует с таким же количеством баллов команда Бразилии. Сборная Коста-Рики проиграла сербам (0:1) и бразильцам (0:2).