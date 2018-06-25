ФИФА оштрафовала немецких спортивных функционеров из-за инцидента после игры ЧМ со шведами

После игры Германия-Швеция игроки и тренеры немецкой команды праздновали гол Тони Крооса перед скамейкой шведской команды

ТАСС, 26 июня. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение оштрафовать двух немецких спортивных функционеров на 5 тысяч швейцарских франков из-за инцидента, который произошел после матча второго тура группового этапа чемпионата мира между командами Германии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В субботу сборная Германии одержала победу над командой Швеции со счетом 2:1 в матче второго тура группы F мирового первенства. После игры главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вместе с несколькими сотрудниками команды вступил в перепалку с представителями немецкой сборной. Причиной конфликта стало то, что игроки и тренеры сборной Германии праздновали гол полузащитника Тони Крооса в компенсированное время прямо перед скамейкой шведской команды.

По результатам расследования ФИФА оштрафовал офис- менеджера Федерации футбола Германии (DFB) Геогра Бехлау и пресс-секретаря команды Ули Фойгта. Кроме того, обоим функционерам объявлены выговоры за неспортивное поведение. После игры с командой Швеции оба специалиста были отстранены от работы на время чемпионата мира, а DFB публично принесла свои извинения.

Заключительный матч группового этапа сборная Германии проведет с командой Южной Кореи в среду в Казани (начало - 17:00 мск). Чемпионат мира проходит в 11 городах России.