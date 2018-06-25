Тренер: сборная Сербии должна выйти на матч ЧМ с бразильцами ментально подготовленной

Младен Крстаич отметил высокий уровень мастерства игроков бразильской сборной

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии должна психологически подготовиться к матчу третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Бразилии. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сербской сборной Младен Крстаич.

"Мы всегда играем, преодолевая самих себя, - сказал специалист. - Завтрашний матч будет очень сложен с точки зрения футбола, и если бразильцы говорят о том, что на них оказывается давление, то представьте, каково нам. Думаю, психологическая составляющая будет определяющей, если мы выйдем на матч психологически готовыми, то все получится".