Тренер: сборная Сербии должна выйти на матч ЧМ с бразильцами ментально подготовленной

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии должна психологически подготовиться к матчу третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Бразилии. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сербской сборной Младен Крстаич.
"Мы всегда играем, преодолевая самих себя, - сказал специалист. - Завтрашний матч будет очень сложен с точки зрения футбола, и если бразильцы говорят о том, что на них оказывается давление, то представьте, каково нам. Думаю, психологическая составляющая будет определяющей, если мы выйдем на матч психологически готовыми, то все получится".
Также Крстаич отметил высокий уровень мастерства игроков бразильской сборной. "Бразилия - супердержава в мире футбола. В распоряжении у Тите [главного тренера сборной Бразилии] 23 потрясающих игрока, так что мне даже не очень важно, какой у них будет стартовый состав. Но мы должны сконцентрироваться на себе, мы будем играть с великой бразильской командой и рассчитываем победить".
После двух туров национальная команда Сербии идет на третьем месте в турнирной таблице группы Е с тремя очками в активе. Возглавляют таблицу бразильцы (4 очка), на втором месте идут швейцарцы (4 очка, находятся ниже за счет разницы забитых и пропущенных мячей). В заключительном матче группового этапа сербы сыграют с бразильцами 27 июня в Москве на стадионе "Спартак".
Чемпионат мира завершится 15 июля.