Сборная Сербии тренируется в полном составе перед матчем ЧМ с командой Бразилии

Занятие проходит на стадионе "Спартак" в Москве, на котором в среду пройдет встреча команд Бразилии и Сербии

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Все футболисты сборной Сербии принимают участие в тренировке команды перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира с бразильцами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Занятие проходит на стадионе "Спартак" в Москве, на котором в среду пройдет встреча национальных команд Бразилии и Сербии (начало - 21:00 мск). В тренировке принимают участие все 23 игрока из заявки сербской сборной.

В группе E после двух туров группового этапа первое место занимают бразильцы (4 очка), второе - команда Швейцарии (4), третье - Сербии (3), четвертое - Коста-Рики (0).

Чемпионат мира завершится 15 июля.