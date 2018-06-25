Футболист Уотсон: сборная Коста-Рики постарается завершить ЧМ в России на высокой ноте

Заключительный матч группового этапа Швейцария - Коста- Рики состоится 27 июня на стадионе "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики по футболу постарается завершить чемпионат мира в России на высокой ноте в заключительном для себя матче против команды Швейцарии. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал защитник коста-риканской команды Кендалл Уотсон.

Заключительный матч группового этапа Швейцария - Коста- Рики состоится 27 июня на стадионе "Нижний Новгород" (начало - 21:00 мск).

"Мы старались выступать единым фронтом, чтобы не допустить появления негатива, который идет со стороны прессы. Делаем все, чтобы хорошо завершить турнир. Завтра нам необходимо сыграть лучше, чем раньше. Мы по натуре победители, поэтому постараемся завершить турнир на высокой ноте", - сказал Уотсон.

"Нам нужно выйти с позитивным настроем и попытаться забить голы. Как мы будем защищаться? Знаем сильные и слабые стороны соперника, но главное то, что планируем сделать мы. Будем искать варианты забить", - заключил защитник.

В первых двух матчах группового раунда ЧМ-2018 сборная Швейцарии сыграла вничью с бразильцами (1:1) и обыграла сербов (2:1). Швейцарцы с четырьмя очками идут на втором месте в группе Е, лидирует с таким же количеством баллов команда Бразилии. Сборная Коста-Рики проиграла сербам (0:1) и бразильцам (0:2), потеряв шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира завершится 15 июля.