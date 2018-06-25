Сборная Колумбии прилетела в Самару на матч чемпионата мира против команды Сенегала

Колумбийские футболисты заселились в отель "Ренессанс", где перед матчем с уругвайцами жила сборная России

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Колумбии прилетели в Самару, где сыграют заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между сборными Колумбии и Сенегала пройдет на стадионе "Самара-Арена" 28 июня. Начало игры - 17:00 мск.

Колумбийские футболисты заселились в отель "Ренессанс", где перед матчем с уругвайцами жила сборная России. Официальных встреч команды Колумбии болельщиками команды организовано не было.

После двух туров сборная Колумбии набрала три очка, в активе сенегальцев четыре балла. Обе команды претендуют на выход в плей-офф чемпионата мира. В параллельном матче группы H сыграют японские и польские футболисты.