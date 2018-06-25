Футболист Коларов считает, что бразильцы недооценивают сборную Сербии перед матчем ЧМ

Защитник заявил, что матч с командой Бразилии будет самым главным в его жизни

Ранее во вторник главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что стартовый состав его команды не изменится по сравнению с предыдущей игрой. Обычно составы играющих команд объявляются за 1,5 часа до стартового свистка.

"Может, они нас недооценили, - сказал Коларов. - Я не хочу заниматься разбором этих слов. Их команда очень серьезная, но игроки Тите должны быть готовы".

Также Коларов заявил, что матч с командой Бразилии будет самым главным в его жизни. "Думаю, завтра будет самый главный матч в моей карьере, - сказал защитник. - Именно так я и подойду к этому матчу, все в нашей команде понимают, что это, быть может, наш последний шанс сыграть на чемпионатах мира. Кто-то говорит, что лучше играть со слабым соперником, но я считаю, что сборная Бразилии поможет нам проверить свои силы".

После двух туров команда Сербии идет на третьем месте в турнирной таблице группы Е с тремя очками в активе. Возглавляют таблицу бразильцы (4 очка), на втором месте идут швейцарцы (4 очка, находятся ниже за счет разницы забитых и пропущенных мячей). В заключительном матче группового этапа сербы сыграют с бразильцами 27 июня в Москве на стадионе "Спартак".

Чемпионат мира завершится 15 июля.