Самыми популярными болельщиками ЧМ-2018 в соцсетях стали бразильцы

Вторую строчку рейтинга "Медиалогии" заняли мексиканцы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бразильцы стали самыми упоминаемыми в социальных сетях болельщиками с начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили во вторник в компании "Медиалогия".

Согласно данным "Медиалогии", чаще всего с начала ЧМ-2018 в русскоязычных сообщениях в соцсетях упоминались бразильские болельщики (74,6 тыс. упоминаний), на втором месте мексиканцы (66,6 тыс.), третью строчку рейтинга занимают аргентинцы (62,1 тыс.).

Немецкие и английские фанаты расположились на четвертом и пятом местах рейтинга, далее идут болельщики исландской и хорватской сборных. Замыкают десятку японцы, швейцарцы и испанцы.

Для построения рейтинга учитывались русскоязычные сообщения в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter, Instagram, в сервисе YouTube, мессенджере Telegram, а также на форумах и в блогах.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.