Уругвайский футболист Хименес тренируется индивидуально перед матчем ЧМ с португальцами

Команда Уругвая во вторник провела тренировку на территории спортивного центра "Борский"

БОР /Нижегородская область/, 26 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес тренируется по индивидуальной программе перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Португалии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Команда Уругвая во вторник провела тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). В течение 15 минут, которые пресса могла наблюдать за занятием, 22 футболиста уругвайской команды выполняли упражнения с мячом. Хименес занимался отдельно от партнеров.

После побед над командами Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0) сборная Уругвая заняла первое место в турнирной таблице группы A. Сборная России стала второй, обыграв команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

Матч 1/8 финала ЧМ между сборными Уругвая и Португалии пройдет 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт".