Крстаич: сборная Сербии по футболу чувствует поддержку российских болельщиков на ЧМ

После двух туров команда Сербии идет на третьем месте в турнирной таблице группы Е с тремя очками в активе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Сербии ощущают поддержку российских болельщиков в ходе чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич.

"Мы чувствуем себя в России, будто бы мы в Сербии, - сказал Крстаич. - Это наша братская страна, все в нашей команде чувствуют поддержку россиян. Игроки знают, что с трибун за них будут болеть и сербы, и русские".

После двух туров команда Сербии идет на третьем месте в турнирной таблице группы Е с тремя очками в активе. У бразильцев и швейцарцев по четыре очка. В заключительном матче группового этапа сербы сыграют с бразильцами 27 июня в Москве на стадионе "Спартак".

Чемпионат мира завершится 15 июля.