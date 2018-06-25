Футболист сборной Перу Каррильо признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с австралийцами

Во вторник сборная Перу в Сочи обыграла команду Австралии со счетом 2:0

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Перу по футболу Андре Каррильо признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Австралии.

Во вторник сборная Перу в Сочи обыграла команду Австралии со счетом 2:0. Каррильо отметился забитым мячом.

Сборные Перу и Австралии заняли соответственно третье и четвертое места в группе C и завершили выступление на чемпионате мира. В плей-офф вышли команды Франции и Дании, чьи соперники по 1/8 финала определятся по итогам матчей третьего тура в группе D, которые пройдут позднее во вторник.