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26 июня, 19:10
Тренер сборной Германии Лёв считает, что система видеоповторов на ЧМ работает безошибочно
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Система видеопомощи арбитрам (VAR) уже несколько раз использовалась по ходу группового этапа чемпионата мира

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв считает, что система видеоповторов на чемпионате мира в России работает безошибочно. Об этом он заявил на пресс-конференции перед заключительным матчем своей команды на групповом этапе турнира, соперником по которому будет сборная Южной Кореи.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) уже несколько раз использовалась по ходу группового этапа чемпионата мира, в том числе и в матче между сборными Испании и Марокко (2:2), который прошел в понедельник. Второй гол испанцев Яго Аспаса был засчитан после просмотра видеоповтора.

"Да, я смотрел этот матч, и я поддерживаю VAR, на чемпионате мира эти повторы используются грамотно, - сказал Лёв. - Конечно, на первом месте решения судьи в поле, но если возникают спорные ситуации, как во вчерашнем матче, прибегают к помощи повтора".

"И специалисты работают очень хорошо, для этого у них есть необходимая квалификация. Если система используется грамотно и корректно, то я "за", - добавил он.

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира Германия - Южная Корея пройдет 27 июня.

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