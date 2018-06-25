Футболист сборной Франции Канте признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с датчанами

Во вторник сборные Дании и Франции сыграли вничью со счетом 0:0

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Франции по футболу Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Дании.

Во вторник сборные Дании и Франции сыграли вничью со счетом 0:0. Канте провел на поле весь матч. Эта нулевая ничья стала первой на турнире в России.

Сборные Франции и Дании заняли в группе C соответственно первое и второе места и вышли в плей-офф. Их соперники определятся по итогам матчей третьего тура в группе D, которые пройдут позднее во вторник.