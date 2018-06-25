Сборная Перу обыграла команду Австралии, одержав первую победу на ЧМ с 1978 года

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу перуанской команды

Счет в матче на 18-й минуте открыл нападающий Андре Каррильо. Сборная Перу забила гол на чемпионате мира впервые с 1982 года. На турнире в 1982 году форвард Гильермо ла Роса забил мяч в ворота сборной Польши (1:5). На 50-й минуте капитан сборной Перу и лучший бомбардир в истории национальной команды Паоло Герреро (35 мячей) удвоил преимущество перуанцев.

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Перу одержала победу над командой Австралии со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы С, которую посетили 44 073 человека, прошла в Сочи на стадионе "Фишт".

Сборная Перу одержала победу на чемпионатах мира впервые с 1978 года, тогда они обыграли команду Ирана (4:1). Сборная Перу прервала серию из восьми матчей без побед на чемпионатах мира. Перуанцы набрали три очка и заняли третье место в группе С, сборная Австралии стала последней в таблице, набрав один балл. Обе команды завершили выступление на турнире.

Главным судьей матча был российский арбитр Сергей Карасев. Этот матч стал дебютным для него в качестве главного судьи на чемпионате мира в России. Ассистентами Карасева были Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

В другом матче группы С сборные Франции и Дании сыграли вничью со счетом 0:0, эта нулевая ничья стала первой на чемпионате мира в России. Французы набрали семь очков и заняли первое место в группе С. В 1/8 финала они сыграют с командой, которая займет второе место в группе D, за которое ведут борьбу нигерийцы, аргентинцы и исландцы. Сборная Дании в первом раунде плей-офф встретится с командой Хорватии, обеспечившей себе первое место в группе D.

Сборная Австралии не может выиграть уже шесть матчей подряд на чемпионатах мира. Последняя победа австралийцев в игре чемпионата мира была одержана на турнире в 2010 году в матче группового этапа против сербов (2:1). Это самая длинная серия без побед для австралийцев в истории чемпионатов мира.