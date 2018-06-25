Сборная Дании вышла в плей-офф ЧМ-2018 со второго места в группе С

Матч Франция-Дания закончился со счетом 0:0, впервые на текущем турнире в матче была зафиксирована безголевая ничья

Сборная Франции, которая ранее уже обеспечила себе выход в плей-офф, набрала семь очков в трех матчах и заняла первое место в группе С. В 1/8 финала французы сыграют с командой, которая займет второе место в группе D, где на вторую позицию претендуют все четыре участника квартета: хорваты (6 очков), нигерийцы (3), исландцы (1) и аргентинцы (1). Позднее во вторник сборная Исландии в Ростове-на-Дону сыграет с командой Хорватии, а аргентинцы в Санкт-Петербурге встретятся с командой Нигерии.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники", на матче присутствовало 78 011 человек. Впервые на текущем турнире в матче была зафиксирована безголевая ничья.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Дании сыграла вничью с командой Франции со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Датчане вышли в 1/8 финала со второго места в группе, ранее французы также обеспечили себе участие в первом раунде плей-офф, в итоге заняв первое место в группе С.

Сборная Дании набрала пять очков и заняла второе место в группе. В 1/8 финала датчане сыграют с командой, которая станет первой в группе D. Если сборная Хорватии не проиграет исландцам, то она займет первое место в таблице группы D. Сборная Нигерии также может стать первой в группе, если обыграет аргентинцев, а хорваты проиграют исландцам, но при этом разница забитых и пропущенных мячей у нигерийцев должна быть лучше, чем у хорватов.

В другом матче группы С сборная Перу со счетом 2:0 обыграла команду Австралии. Перуанцы набрали три очка и стали третьими в таблице, австралийцы, в активе которых один балл, заняли четвертое место. Команда Франции свой матч 1/8 финала проведет 30 июня в Казани. Встреча 1/8 финала с участием датчан состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.

Лучшим бомбардиром в группе С стал полузащитник сборной Австралии Миле Единак, забивший два мяча, оба гола Единак забил с пенальти. Больше никто из игроков, выступающих за команды группы С, не забил более одного мяча. В гонке бомбардиров на чемпионате мира лидирует нападающий сборной Англии Гарри Кейн (пять голов), второе место в списке делят бельгийский форвард Ромелу Лукаку и португальский нападающий Криштиану Роналду (по четыре мяча). Четвертое место делят российский полузащитник Денис Черышев и испанский форвард Диего Коста (по три гола).

История встреч

Сборные Франции и Дании в 16-й раз встретились друг с другом, лишь во второй раз в истории команды сыграли вничью, восемь раз побеждали французы, шесть раз - датчане. Третий очный матч сборные провели на чемпионатах мира, в 1998 году победу одержали французы (2:1), а в 2002 году выиграли датчане (2:0).

Дидье Дешам, возглавляющий сборную Франции с 2012 года, провел 79-й матч в качестве главного тренера национальной команды. Дешам сравнялся с Раймоном Доменеком (2004-2010), который является рекордсменом по количеству игр во главе французской сборной.

В стартовом составе сборной Франции вышел номинально второй голкипер команды Стив Манданда. Манданда стал самым возрастным французским игроком (33 года и 3 месяца), сыгравшим свой первый матч на чемпионатах мира.

22-летний защитник сборной Франции Преснель Кимпембе впервые в карьере вышел в стартовом составе национальной команды. Он стал четвертым игроком французской команды в XXI веке, который дебютировал в старте в матче чемпионата мира. На турнире в 2006 году Франк Рибери впервые был включен в стартовый состав на игру со сборной Швейцарии, Морган Шнайдерлин и Люка Динь впервые сыграли с первых минут на турнире 2014 года против команды Эквадора.