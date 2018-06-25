Футболист сборной Германии Руди пропустит матч с южнокорейцами на ЧМ

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира Германия - Южная Корея пройдет 27 июня

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии по футболу Себастьян Руди, которому сломали нос в матче чемпионата мира с командой Швеции, не успеет восстановиться к игре с южнокорейцами. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира Германия - Южная Корея пройдет 27 июня.

"В предстоящем матче я рассчитываю на 18 [полевых] игроков. Руди пропустит матч, поскольку перелом носа - серьезное повреждение, двух-трех дней мало для полного восстановления, ему все еще тяжело дышать. Также мы не сможем рассчитывать на Джерома Боатенга, который был удален в прошлой игре. Остальные 18 [полевых] игроков в заявке, и все они полны решимости победить завтра", - сказал Лёв.

28-летний игрок был прооперирован в воскресенье.

Говоря о предстоящем матче, главный тренер заметил, что по-прежнему рассчитывает и на Томаса Мюллера, и на Месута Озила, которые пока не показывают своей лучшей игры на турнире. "Томас довольно самокритичен, после одного или двух неудачных матчей он продолжает работать над тем, чтобы улучшить свою игру. Для нас он остается ключевым игроком", - заявил он.

Победа над шведами стала первой для немцев на чемпионате мира в России. В первом матче группового этапа сборная Германии проиграла команде Мексики (0:1).