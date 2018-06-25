Данило и Коста не тренируются со сборной Бразилии перед матчем ЧМ с командой Сербии

Занятие проходит на стадионе "Спартак" в Москве, на котором в среду пройдет встреча бразильцев с сербами

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Все футболисты сборной Бразилии, кроме травмированных защитника Данило и полузащитника Дугласа Косты, принимают участие в тренировке команды перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира с сербами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Занятие проходит на стадионе "Спартак" в Москве, на котором в среду пройдет встреча бразильцев с сербами. Начало - в 21:00 мск. В тренировке принимают участие 21 игрок из заявки бразильской сборной, включая форварда Неймара.

Данило получил травму ягодичной мышцы на тренировке в преддверии матча второго тура группового этапа мирового первенства против сборной Коста-Рики (2:0). Коста пожаловался на боль в области задней поверхности правого бедра в концовке встречи с костариканцами. Сроки восстановления игроков пока не сообщались, однако Коста и Данило не полетели с командой в Москву на игру с сербами.

В группе E после двух туров группового этапа первое место занимают бразильцы (4 очка), второе - команда Швейцарии (4), третье - Сербии (3), четвертое - Коста-Рики (0).

Чемпионат мира завершится 15 июля.