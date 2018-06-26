Кутепов: поражение от команды Уругвая на ЧМ не сказалось на морали игроков сборной РФ

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Поражение сборной России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира от команды Уругвая не сказалось на моральном настрое российских футболистов. Об этом журналистам рассказал защитник сборной России Илья Кутепов.

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:3. Во вторник российская команда провела восстановительную тренировку на базе в подмосковном Новогорске.

"Никакое поражение позитива не добавляет и матч против команды Уругвая не исключение. Конечно, хотелось бы занять первое место в группе, но Уругвай - это команда высокого класса, учитывая, что мы играли вдесятером этот матч, поэтому не скажу, что это поражение как то сильно потопило в негатив или мы отнеслись к нему пренебрежительно. Мы - профессионалы, мы правильно все оцениваем, готовимся к следующей игре. Впереди у нас очень важный матч", - сказал Кутепов.

В 1/8 финала турнира сборная России встретится с командой Испании, матч состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 17:00 мск).

"Что касается меня, то мне было без разницы, с кем играть в 1/8 финала - с Испанией или Португалией. Если говорить об обороне соперника, то она состоит из таких игроков, как Серхио Рамос, Пике, Жорди Альба, если комментировать заявления о проблемах в их обороне, то я бы сказал, что это временный спад. После поражения от уругвайцев мы переключились на [следующего] соперника через 15-20 минут после поражения, поэтому сейчас вся концентрация только на предстоящем сопернике. Сегодня провели восстановительную тренировку, а с завтрашнего дня начинаем полноценную подготовку, идем по плану", - сказал Кутепов.

Сборная Испании обладает великолепной самоотдачей

"Во главу всего у соперника я бы поставил командную игру, хорошо организованную дисциплину и великолепную самоотдачу. Думаю, что именно за счет этого можно добиваться результата", - отметил защитник.

Также Кутепов считает, что смена главного тренера в стане команды Испании не повлияет на качество игры сборной. За день до старта чемпионата мира был отправлен в отставку главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, подписавший трехлетний контракт с мадридским "Реалом". Главным тренером испанской сборной был назначен Фернандо Йерро.

"Считаю, что когда тренер покидает команду перед началом чемпионата мира, то это накладывает определенный отпечаток. Однако в составе сборной Испании собраны игроки высокого класса, которые понимают на каком турнире они находятся, какие задачи перед собой ставят. Думаю, что это вряд ли повлияет, настрой у них будет как минимум очень серьезный, но и у нас не меньше", - заключил футболист.